May krijgt geen stabiliteit, maar chaos

Theresa May lijkt haar slag niet thuis gehaald te hebben. Volgens de exitpolls die de grote tv-stations gisteravond om 23 uur vrijgaven, haalt haar Conservatieve Partij ‘slechts’ 314 zetels. Dat zijn er zeventien minder dan twee jaar geleden. Die polls zijn niet helemaal betrouwbaar, maar ze geven een beter beeld dan de opiniepeilingen van de voorbije weken. Twee jaar geleden gaven de exitpolls meteen duidelijk aan dat David Cameron de verkiezingen zou winnen.

De misrekening van Theresa May komt er precies een jaar na die van David Cameron. De voormalige Britse premier riep een referendum over het EU-lidmaatschap van zijn land uit om de tegenstand in zijn partij te onderdrukken. Maar dat liep op 23 juni vorig jaar helemaal mis: een nipte meerderheid besliste dat er een Brexit zou komen. Nu beging May de blunder om in de peilingen te geloven: die voorspelden tot voor een paar weken een ‘landslide’. Maar nu lijkt ze dus haar parlementaire meerderheid kwijt te spelen.

De Conservatieven blijven wel de grootste partij. Labour zou 266 zetels halen. Dat zijn er 34 meer dan in 2015. De liberaal-democraten stijgen van acht naar veertien. De Schotse nationalisten daarentegen lijken ook een zware klap te krijgen. Ze zakken van 56 naar 34 zetels. De Groenen stijgen van een naar drie zetels.

Zegezeker

Een zegezekere May had zeven weken geleden vervroegde verkiezingen uitgeroepen omdat ze haar meerderheid in het Lagerhuis wilde vergroten. Dat leek toen een veilige gok. De Labour-partij van Jeremy Corbyn leek op dat moment geen schijn van kans te hebben.

Maar naarmate de campagne vorderde, kroop Labour dichterbij. Dat had de premier in grote mate aan zichzelf te wijten. Ze voerde een kleurloze, defensieve campagne en blunderde op cruciale thema’s zoals de ouderenzorg. Ze beloofde dat ze iedereen met een persoonlijk vermogen van meer dan 100.000 pond zou laten betalen voor thuiszorg. Ze wilde tonen dat ze de maatschappelijke last van de ouderenzorg eerlijk wilde verdelen over de samenleving. Maar het idee werd al snel omgedoopt tot ‘dementietaks’ en de middenklasse – net de ruggengraat van haar electoraat – voelde zich aangevallen. May moest snel inbinden.

En hoe meer May verkrampte, hoe meer Corbyn ontspande. Zelfs de terreuraanslagen konden May geen nieuw elan geven. Labour putte gisteren ook moed uit het feit dat de laatste 24 uur nog ruim 600.000 Britten zich als kiezer hadden laten registreren. Dat was nooit eerder gebeurd. Ongeveer twee derde van hen was bovendien tussen de 18 en 34 jaar, het kiespubliek bij uitstek van Corbyn.

Brexit op helling?

De gevolgen van deze uitslag zijn enorm. Als deze uitslag vanochtend bevestigd wordt, is het Verenigd Koninkrijk zo goed als politiek stuurloos. Geen enkele partij wil een coalitie vormen met de Conservatieve Partij. Ook de positie van May wordt onhoudbaar. George Osborne, de rechterhand van Cameron, liet gisteravond al weten dat met deze uitslag de positie van May onhoudbaar wordt.

Maar ook een ‘linkse’ coalitie met Labour, SNP en de Liberaal-Democraten is nauwelijks werkbaar. Ze heeft zelfs geen meerderheid.

En dan is de vraag: wat betekent dit voor de Brexit-onderhandelingen? De Europese hoofdonderhandelaar, Michel Barnier, wil die op 19 juni echt op gang schieten. Drie dagen later staat de Brexit ook op de agenda van de Europese regeringsleiders. De vraag is of de onderhandelingen wel kunnen starten.

In de Europese wijk in Brussel is men het ondertussen gewend om negatief verrast te worden door verkiezingsuitslagen in Groot-Brittannië. Maar wees maar zeker dat de onduidelijke uitslag een streep door de rekening van Jean-Claude Juncker en co. zal zijn. De achteruitgang van de Conservatieven leidt immers bijna onvermijdelijk tot een leiderschapscrisis, terwijl er mogelijk ook een coalitie- of minderheidsregering moet worden gevormd. Dat is niet van aard om een rationele deal met de Europese Unie te vergemakkelijken. Deze score zal de impact van de eurosceptici binnen de Conservatieve Partij zeker niet doen afnemen.

Zeker is wel dat de Brexit blijft doorgaan. Ook Corbyn heeft altijd gezegd dat hij de uitslag van het referendum niet wil herroepen.