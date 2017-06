Phil Collins stelt concerten uit na nachtelijke val op weg naar toilet

De Britse zanger en drummer Phil Collins heeft noodgedwongen twee optredens in londen moeten afzeggen. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis met een ‘ernstige gapende hoofdwonde’ na een val.

Op 7 en 8 juni had Phil Collins normaal gezien de twee laatste optredens van zijn concertreeks in de Londense Royal Albert Hall moeten spelen. De van oorsprong Britse muzikant woont momenteel in Zwitserland, maar verbleef deze week in een Londens hotel. Daar liep het in de nacht van woensdag op donderdag mis.

Want toen Collins in het midden van de nacht opstond om naar het toilet te gaan, gleed hij uit en kwam hij met zijn hoofd terecht op een stoelrand. De onzachte botsing zorgde volgens ’s mans concertpromotor voor een ‘ernstige gapende hoofdwonde’ nabij het oog, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht moest worden.

Daar werd de wonde meteen verzorgd en genaaid, waarna Collins 24 uur in observatie moest blijven. Nog volgens de promotor ging het snel beter met de zanger.

Toch moesten twee concerten afgezegd worden. ‘Het spijt Phil heel hard en hij dankt zijn fans voor het begrip. Deze week begon fantastisch en [Phil] kan dan ook niet wachten om terug te keren.’

De concerten werden intussen verplaatst naar 26 en 27 november. De huidige reeks shows wordt zondag in Keulen hernomen.