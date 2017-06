Groen: 'Nu oude politieke cultuur in Brussel met wortel en tak uitroeien'

Het ontslag van Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) was onvermijdbaar. Dat zegt de voorzitster van Groen, Meyrem Almaci. Groen eist ook het ontslag van Peraïta. 'Ze moeten ook het geld teruggeven aan de daklozen voor wie het was bedoeld.'

'Mayeur heeft zich samen met socialistische partijgenoten verrijkt op de kap van daklozen', stelt Almaci, die hoopt dat er nu een einde komt aan 'de oude politieke cultuur in Brussel'. Deze stad verdient zoveel beter.'

Gemeenteraadslid Bart Dhondt (Groen) vindt dat het ontslag van Mayeur nog lang op zich heeft laten wachten: 'Na de degoutante affaire bij SamuSocial was de verontwaardiging bij de burger totaal.'

'Dit is symptomatisch voor een partij die verstrengeld is met de macht en waar een foute bestuurscultuur tot de huisstijl is gaan behoren: ons-kent-ons, achterkamertjes, zelfbediening... en nul voeling met de Brusselaars', is ook Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) streng. 'Het moet ook gedaan zijn met de PS-monopolies in Brusselse instellingen.'