‘Elke euro voor armoedebestrijding mag enkel daarvoor dienen’

Premier Charles Michel en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir hebben in de Kamer geantwoord op de heisa die is ontstaan rond de werking van de Brusselse daklozenorganistie Samusocial, en beloven een grondig onderzoek naar de financiële stromen.

‘De federale overheid gaat er alles aan doen om volledige transparantie te bereiken’, verzekerde premier Michel (MR), die eveneens vermeldde dat het eerder aangekondigde onderzoek door de Inspectie van Financiën zal worden opengetrokken naar alle federale steun aan Samusocial. ‘Elke euro die wordt besteed aan armoedebestrijding, mag enkel daarvoor dienen.’

‘Ik ben vandaag droef, droef voor de democratie en het vertrouwen in de democratische instellingen. Ik weet dat hier veel leden zijn die hun werk met passie doen, maar ik stel vast dat er ook velen zijn die dramatische keuzes maken om die democratische geloofwaardigheid nog in stand te kunnen houden. Er zijn te veel publieke mandaten’, besluit Michel.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Demir (N-VA) gaat uitzoeken waarvoor de federale subsidies voor Samusocial precies werden aangewend. De voorbije jaren ging het telkens om 1 miljoen tot 1,4 miljoen euro. ‘Ik krijg nog een eindafrekening en rapport van Samusocial en zal lijn per lijn uitpluizen of het geld van de belastingbetaler ook effectief naar de daklozen is gegaan.’

‘We zullen de daklozen in Brussel niet in de steek laten. Er volgt nog een gesprek met het Brussels Gewest over hoe we de daklozen volgende winter kunnen opvangen, en wat de eventuele rol van Samusocial zal zijn. Wat ik wel al weet: de vzw heeft meer nood aan een externe doorlichting dan aan een dure advocaat.’