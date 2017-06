Italië mist geblesseerde Marchisio tegen Liechtenstein

De Italiaanse international Claudio Marchisio heeft woensdagavond in de oefeninterland tegen Uruguay (3-0) een spierblessure opgelopen. Hij haakt af voor het WK-kwalificatieduel van zondag tegen Liechtenstein.

Marchisio moest in de Allianz Riviera in Nice al na zeventien minuten naar de kant. De middenvelder van Juventus is inmiddels teruggekeerd naar Turijn om er zich te laten verzorgen. Coach Giampiero Ventura haalde Interbelofte Roberto Gagliardini als vervanger bij de selectie.

Italië ontvangt Liechtenstein zondagavond in Udine. Met 13 op 15 deelt Italië de leiding in voorrondegroep G met Spanje.