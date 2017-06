Voormalige FBI-baas James Comey wordt op dit moment ondervraagd door de Commissie Inlichtingen van de Amerikaanse Senaat. Het ziet er voorlopig naar uit dat er geen elementen naar boven komen die aanleiding kunnen tot een afzettingsprocedure voor Donald Trump.

James Comey werd op 9 mei volledig onverwacht door Donald Trump ontslagen als directeur van de FBI. Een maand later moest de man voor de Commissie Inlichtingen van de Senaat verschijnen. Washington hield de adem in, want wat Comey vertelt, kon de Amerikaanse president grote schade berokkenen. Dé hamvraag was of de voormalige FBI-baas elementen aanreikt die staven dat de president geprobeerd heeft de rechtsgang te belemmeren. Als dat kan worden hardgemaakt, kan het voor Trump mogelijk het begin van het einde inluiden.

Comey maakte woensdagavond alvast zijn voorbereiding publiek. Daarin beschreef hij vijf van de negen gesprekken die Comey in totaal had met Trump. Dat is op zich al een erg hoog aantal, en later zou Comey verklaren dat hij zelf geen enkele keer initiatief nam. Tijdens een van de gesprekjes drong Trump aan dat hij ‘loyauteit’ verwachtte van de FBI-directeur. Een andere keer zou Trump gevraagd hebben een einde te maken aan het onderzoek naar Michael Flynn.

'Een schok'

Bij de aanvang van de hoorzitting werd duidelijk gemaakt dat die kaderde binnen het onderzoek naar Russische inmengingen in de meest recente Amerikaanse verkiezingen. Comey werd bedankt dat hij kwam opdagen, maar de commissievoorzitter wees er hem evenwel ook meteen op dat hij in zijn voorbereiding bepaalde zaken onbelicht laat.

Volgens de vicevoorzitter mocht voorts niémand in de weg staan van een degelijk onderzoek naar inmenging - ook de president dus niet. Dat de FBI-directeur, als baas van dat onderzoek, door Trump ontslagen werd, vond de vicevoorzitter dan ook een 'schok'. In Comeys getuigenis las de vicevoorzitter bovendien verschillende keren hoe Trump zich niet correct tegenover Comey gedroeg.

'Een leugen'

Toen was het woord aan James Comey, die zijn voorbereiding niet wenste voor te lezen. Hij begon met een beschrijving hoe hij in het begin goed overeenkwam met Donald Trump, maar hoe die relatie snel en onverklaarbaar keerde. Vooral de verklaringen rond het tijdstip van zijn ontslag verwarden Comey.

'Dat Trump zei dat het FBI-personeel het vertrouwen in mij kwijt was, is niks minder dan een leugen. Trump en zijn team hebben mij en de FBI belasterd', klonk het. 'Waarom denkt u dan dat u ontslagen bent?' vroeg men later. Door verklaringen van Trump na zijn ontslag, gelooft Comey dat het wel degelijk met het Ruslandonderzoek te maken heeft. Toch had Comey de president verzekerd dat hij zelf niet onderwerp uitmaakte van onderzoek.

Over de berichtgeving rond Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen zei Comey ook nog een paar keer dat daar enkele 'compleet foute' verhalen de ronde deden - ook in The New York Times.

Alvorens het woord aan de Commissieleden te geven voor een ondervragingsronde, benadrukte Comey nog dat de FBI een oprechte en eerlijke organisatie was. 'Ik zal de FBI tot het einde van mijn dagen missen.' Zonder het ontslag, zou Comey naar eigen zeggen nog steeds graag aan het roer staan.

'Honderden pogingen'

Op elke vraag die Comey toen voorgeschoteld kreeg over Russische inmenging in de verkiezingen, antwoordde hij telkens dat hij geen twijfel had dat dat geprobeerd was. Maar Comey zag geen bewijs dat de stembusgang uiteindelijk werd beïnvloed. Ook verklaarde hij dat Trump hem nooit expliciet vroeg om het onderzoek stop te zetten.

Volgens Comey kwam de Russische inmenging in de verkiezingen in de zomer van 2015 al aan het licht. 'Er waren honderden pogingen om binnen te breken in ons systeem.' Telkens werd de aangevallene op de hoogte gebracht, en ingelicht hoe er iets aan gedaan kon worden.

Later in het gesprek maakte Comey nog duidelijk dat het lang niet de eerste keer was dat er pogingen van Rusland waren om zich te bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen. 'Maar deze keer schakelden ze een tandje hoger.' Of Donald Trump zich daar ooit bezorgd over getoond heeft? 'Dat herinner ik mij alleszins niet', aldus Comey. Toch is het iets waar elke Amerikaan zich volgens hem zorgen om moet maken.

Woord-tegen-woord

Gevraagd naar Trumps verzoek over Michael Flynn, sprak Comey over 'een verontrustend verzoek.' Hij interpreteerde het als een bevel, maar gaf toe dat het geen expliciet bevel was - wat de belemmering van onderzoek zou betekenen.Maar Comey bracht het ministerie van Justitie niet op de hoogte van het verzoek. Waarom niet? 'Omdat die zich waarschijnlijk zouden "verschonen" van betrokkenheid', herhaalde Comey wat hij eerder al zei. 'Het zou een woord-tegen-woord-situatie worden.' Maar hij en zijn collega-bazen bij de FBI waren er wel erg door geschokt, en hadden even nodig om het gesprek te interpreteren.

Onder meer dat iedereen behalve Trump en Comey uit het oval office gestuurd werd, was erg bijzonder. Dat was voor Comey een sterke aanwijzing dat er iets niet pluis is. Toch moest hij toegeven dat het bij één verzoek gebleven is. Volgens een commissielid is dat dan weer een teken dat het hele gebeuren minder groot is dan het nu afgeschilderd wordt. Maar daar was Comey niet mee akkoord.

Maar nu is Flynn weg. Zijn er nog mensen bij wie vragen over Russische banden gesteld kunnen worden? 'Moeilijk te beantwoorden', zegt Comey. Maar hij heeft alle vertrouwen in speciale aanklager Robert Mueller om het onderzoek te leiden dat dat bloot moet leggen.

'Bang dat Trump zou liegen'

Waarom vond Comey het nodig om zijn ontmoetingen met Trump op papier te zetten? Verschillende redenen, zoals 'de aard van de persoon waar ik mee omging (Donald Trump, red.)', in combinatie met onder meer de aard van de materie (het onderzoek naar Rusland, red.). 'Ik was bang dat hij zou liegen over de aard van onze gesprekken.'

Comey voelde naar eigen zeggen aan dat hij ooit 'een opname' nodig zou hebben. Die nood voelde hij bij geen enkele andere president waar hij ooit mee samenwerkte. Toen hij werd ontslagen, bezorgde hij zijn memo over het gesprek over Flynn aan een vriend, omdat Comey het belangrijk vond dat de informatie publiek gemaakt zou worden. Maar de Commissie zou ook graag kopieën van alle andere memo's ontvangen.

Trumps herhaalde vragen om loyauteit is ook iets dat Comey bij geen enkele andere president meemaakte. In het begin kwamen beide heren nochtans goed overeen - Trump zou tot drie keer toe gezegd hebben dat hij ernaar uitkeek om samen te werken. Maar op een gegeven voelde Comey aan dat Trump stilaan iets terug verwachtte voor het behoud van zijn job.