Auditeur vraagt schorsing uitbreiding Essers

De auditeur van de Raad van State adviseert om de uitbreidingsplannen van de transportfirma Essers in Genk te schorsen. Dat meldt Natuurpunt.

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) had in beroep de kap- en milieuvergunning voor de uitbating van de nieuwe magazijnen van H.Essers bevestigd.

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomité Zonhoverheide hebben daarop bij de Raad van State een procedure ten gronde ingeleid tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan. De auditeur stelt in zijn advies dat de effecten op de natuur niet grondig in rekening zijn gebracht en dat de Vlaamse regering de Europese natuurwetgeving met de voeten heeft getreden.

Alles draait rond de uitbreidingsplannen van Limburgs grootste transportbedrijf H.Essers, dat langs zijn huidige terrein aan de E314 in Genk 70.000 vierkante meter aan nieuwe magazijnen wil optrekken. Op termijn moeten die zo’n vierhonderd nieuwe banen opleveren. Maar voor die uitbreiding moet een Europees beschermd bos van twaalf hectare wijken.

‘Het Essersbos is een dominosteen die niet mag vallen’, stelt Natuurpunt in een persbericht. ‘Als het op papier goed beschermde Essersbos verdwijnt, dan is geen enkel stuk natuur in Vlaanderen nog veilig en komt het volledige natuurbeleid op losse schroeven te staan.’

Op vrijdag 16 juni beslist de Raad van State of ze het advies van haar auditeur volgt. Mogelijk worden de geplande werken dan geschorst. Net na de broedperiode - begin september - zou de transportgigant volgens Natuurpunt al kunnen starten met de kapwerken.

Er loopt ook nog een verzoek van de natuurverenigingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de kapvergunning te laten schorsen.