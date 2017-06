Nieuwe klap voor Eurostadion: geen milieuvergunning

De provincie Vlaams-Brabant weigert om een milieuvergunning uit te reiken voor het Eurostadion. De provincie vreest een verkeersinfarct, en eist eerst garanties dat Vlaanderen de nodige infrastructurele ingrepen doet.

De provincie West-Vlaanderen wijst op “het multifunctionele opzet van het Eurostadion, met een voetbalstadion, kantoren, bedrijven, horeca en logies met een grote parking voor 11.000 auto’s, die naast het bestaande gebruik ook zal gebruikt worden als Park & Ride voor pendelaars naar Brussel.”

Een stijging van het autoverkeer is in dat geval onvermijdelijk: “Zelfs na het voorzien van stallingen met plaats voor 5.000 fietsen en het promoten van andere transportmiddelen, verwacht men dat nog steeds 56% van de bezoekers met de auto zal komen. Dit toegenomen verkeer zal een verkeersinfarct veroorzaken die de draagkracht van de omgeving overschrijdt en zal het dagelijkse fileleed op en rond de Brusselse Ring verergeren”, aldus Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. “Bovendien zorgt het toegenomen verkeer ook voor een stijging van de luchtverontreiniging. De uitstoot van gassen zal toenemen met 3 tot 5%. De uitstoot van stikstof zal toenemen met 11 ton per jaar.”

“Onvoldoende garanties”

Daarom eist de provincie dat er eerst een akkoord is tussen de Vlaamse overheid en de projectontwikkelaar over nieuwe verkeersinfrastructuur: Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit: “Er zijn momenteel onvoldoende garanties voor de uitvoering van flankerende maatregelen ter verbetering van de mobiliteit, zoals de optimalisering van de Brusselse Ring en de ontsluiting van de site via noodzakelijke fiets- en openbaar vervoerinfrastructuur. Voor ons is het belangrijk dat er een mobiliteitsconvenant komt.”

“Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de Vlaamse regering. De provincie Vlaams-Brabant kaart al 10 jaar de verkeersproblematiek in de regio aan. Een snelle uitvoering van de geplande investeringen om de verkeersknoop te ontwarren en het economisch weefsel niet verder te verlammen dringt zich op.”