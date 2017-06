Brad Pitt haalt uit naar Trump tijdens komische weersvoorspelling

Nu de Verenigde Staten officieel uit het klimaatakkoord zijn gestapt, voorspelt Brad Pitt tijdens een weerbericht 'geen toekomst' meer. In de eerste aflevering van 'The Jim Jefferies Show' haalt hij op die manier sterk uit naar president Trump.

Brad Pitt heeft er zijn debuut als weerman officieel opzitten. De acteur van onder andere Fight Club en War Machine voorspelde het weer tijdens The Jim Jefferies Show voor een weerkaart met opvallend veel rood. Bij elke zone vermeldde hij dat het er 'een heel pak warmer zal worden'.

Toen presentator en comedian Jim Jefferies weerman Pitt vroeg naar toekomstvoorspellingen, antwoorde hij scherp dat er 'geen toekomst' meer is. Met die voorspelling gaf Pitt een opvallende knipoog naar Trump, die recent besliste om uit het klimaatakkoord te stappen.

Pitt is niet de eerste acteur die het opneemt voor het klimaat. Arnold Schwarzenegger stuurde eerder een video de wereld in waarin hij zich met een referentie naar zijn rol in Terminator tegen Trump uitsprak: ‘Eén man mag onze vooruitgang niet vernietigen. Eén man mag onze groene energierevolutie niet blokkeren. En één man kan niet terug in de tijd gaan. Enkel ik kan dat.’

Ook Leonardo DiCaprio kon niet zwijgend toekijken hoe Donald Trump het klimaatakkoord van Parijs de rug toekeerde, en waarschuwde via Facebook dat 'onze toekomst op deze planeet nu meer dan ooit in gevaar is'.