Reactie van Trump op aanslag Teheran is ‘verwerpelijk’

De reactie van Amerikaans president Donald Trump op de aanslag in de Iraanse hoofdstad Teheran is ‘verwerpelijk’. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif donderdag gezegd op Twitter. Trump zei woensdag in een verklaring dat ‘staten die terrorisme steunen het risico lopen om slachtoffer te worden van het kwaad dat zij bevorderen’.

‘De verklaring van het Witte Huis en de sancties van de Senaat zijn verwerpelijk, dat terwijl de Iraniërs geconfronteerd worden met terrorisme in stand gehouden door de klanten van de Amerikanen’, zegt Zarif. Hij verwijst naar de Amerikaanse Senaat die woensdag een wet heeft gestemd met 92 stemmen tegen 7 om Iran nieuwe sancties op te leggen wegens ‘steun aan internationaal terrorisme’. Ze werd wel nog niet definitief goedgekeurd.

Bij de aanslag woensdag aan het parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini in Teheran kwamen dertien mensen om. De zes daders, allemaal Iraniërs, waren lid van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Iran is sjiitisch, IS is salafistisch, fundamentalistisch soennitisch, net als landen als Saoedi-Arabië en Qatar.