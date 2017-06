Piloten ongerust na nieuw incident bij Belgocontrol

Belgocontrol, verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding binnen België, kampte dinsdag met een technische storing. Het is het derde incident in twee jaar tijd. Dat meldt de Belgian Cockpit Association (BeCA), de vereniging van lijnpiloten, woensdagavond. De BeCA maakt zich ongerust over de situatie. Belgocontrol bevestigt dat er een technisch probleem was door een menselijke interventie, maar dat de veiligheid voor het luchtverkeer en het personeel nooit in het gedrang is gekomen.

Volgens de informatie waarover de BeCA beschikt, verdween op dinsdag 6 juni ten gevolge van het verkeerdelijk loskoppelen van een kabel gedurende een tiental minuten het beeld van de radarschermen. ‘Hierdoor werden de luchtverkeersleiders genoodzaakt zich te behelpen met een derde back-upsysteem dat een zeer beperkte functionaliteit biedt’, aldus de BeCA.

Belgocontrol bevestigt dat er dinsdag ‘door een menselijke interventie enkele minuten een technische storing was op een aantal posities’. Woordvoerder Dominique Dehaene benadrukt dat het niet om een systeemfout ging, en dat de ‘back-upsystemen, die in het leven geroepen werden na eerdere incidenten, hebben overgenomen’. ‘De veiligheid van het luchtverkeer en het personeel is nooit in het gedrang gekomen’, aldus Dehaene.

Derde incident

Het gaat volgens BeCA om ‘het derde incident in twee jaar tijd’. Op 27 mei 2015 was er een elektrische storing die het Belgische luchtruim meerdere uren volledig lam legde, met heel wat vertragingen en annuleringen van vluchten tot gevolg. Op 12 april 2016 moest het Belgische luchtruim opnieuw gesloten worden, door een gebrek aan personeel bij de luchtverkeersleiding.

Deze situatie is voor de BeCA ‘onacceptabel’. ‘Het stelt de veiligheid binnen het luchtruim en de stabiliteit van de luchtverkeersleiding in België in vraag’, luidt het. De BeCA heeft naar eigen zeggen al meerdere malen benadrukt dat het hoog tijd is dat Belgocontrol de noodzakelijke maatregelen neemt.

Lessen trekken

‘Tot nu toe hebben deze gebeurtenissen gelukkig niet geleid tot een groter incident, maar ze duiden op een structureel probleem. Belgocontrol kan niet langer passief blijven en dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen om de vliegveiligheid te verzekeren’, aldus de BeCA.

Dehaene wijst nog op de ‘Just Culture’ die heerst binnen Belgocontrol, waarbij incidenten telkens gemeld worden, om in de toekomst problemen te vermijden. ‘Hier staat de minister ook volledig achter’, aldus Dehaene, die erop wijst dat ‘ook uit deze storing de nodige lessen zullen getrokken worden’.