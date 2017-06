Oostende zet favorietenrol kracht bij tegen Brussels (maar verliest wel sterkhouder)

Titelverdediger Oostende heeft woensdag in de finale van de play-offs in de Belgische basketbalcompetitie de eerste wedstrijd (best-of-five) tegen Brussels gewonnen met 78-70. De kustploeg leidde in de eigen Versluys Arena met 40-33 aan de rust en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

De titelverdediger ging voor eigen publiek verschroeiend van start en sloeg in het eerste kwart (22-15) al een kloof van 7 punten. In het tweede quarter (18-18) hielden beide ploegen gelijke tred. In het derde kwart (23-17) deelde Oostende de genadeklap uit en kon het gas terugnemen. Brussels knabbelde in het slotquarter (15-20) nog wat aan de voorsprong, maar de zege van de thuisploeg kwam niet meer in gevaar. De Serviër Rasko Katic was met 26 punten de topschutter van de partij. Corey Walden, zijn Amerikaanse ploegmaat bij Oostende, deed met 18 punten ook een flinke duit in het zakje. Bij Brussels was de Pool Alex Lichodzijewski, die onlangs zijn contract verlengde in de hoofdstad, met 14 punten het best bij schot.

Oostende gaat op zoek naar zijn zesde landstitel op rij, seizoensrevelatie Brussels staat voor het eerst in de finale van de play-offs. Het team dat als eerste drie wedstrijden wint mag zich de nieuwe Belgische kampioen noemen. Na het eerste finaleduel aan zee volgt vrijdag de tweede match in Neder-Over-Heembeek. Zondag 11 juni staat de derde match geprogrammeerd in Oostende, voor een eventuele vierde (in Neder-Over-Heembeek op 14 juni) en vijfde partij (in Oostende op 17 juni).

Mogelijk moet de kustploeg het in de resterende wedstrijden zonder zijn aanvoerder Dusan Djordjevic stellen. De “Generaal”, op het parket het verlengstuk van coach Dario Gjergja, blesseerde zich na amper zes minuten aan de knie.