Niels Bruynseels klimt naar twaalfde plaats op wereldranglijst jumping

Niels Bruynseels blijft de beste Belg op de wereldranglijst jumping. De 33-jarige Antwerpenaar boekte één plaatsje winst en is nu twaalfde. Gregory Wathelet steeg drie plaatsten en kwam zo op een negentiende plaats opnieuw de top twintig binnen.

Nicola Philippaerts (25e), Jérôme Guéry (27e), Olivier Philippaerts (32e), nationaal kampioen Pieter Devos (34e), Jos Verlooy (74e), Constant Van Paesschen (76e), Gudrun Patteet (88e), Wilm Vermeir (96e) en Karel Cox (98e) zijn de andere Belgen in de top honderd.

De 36-jarige Amerikaan Kent Farrington is nog altijd de nummer een van de wereld. De in Mechelen wonende Duitser Daniel Deusser is de nieuwe nummer twee.

Wereldranglijst jumping op woensdag 7 juli:

1. (1) Kent Farrington (VSt) 3310 ptn

2. (3) Daniel Deusser (Dui) 2865

3. (2) Ward McLain (VSt) 2852

4. (6) Lorenzo De Luca (Ita) 2768

5. (4) Eric Lamaze (Can) 2684

6. (5) Christian Ahlmann (Dui) 2666

7. (8) Kevin Staut (Fra) 2618

8. (10) Scott Brash (GBr) 2595

9. (11) Maikel van der Vleuten (Ned) 2574

10. (9) Simon Delestre (Fra) 2574

...

12. (13) Niels Bruynseels (Bel) 2393

19. (22) Gregory Wathelet (Bel) 2214

25. (23) Nicola Philippaerts (Bel) 2135

27. (26) Jérôme Guéry (Bel) 2105

32. (30) Olivier Philippaerts (Bel) 1995

34. (36) Pieter Devos (Bel) 1960

74. (68) Jos Verlooy (Bel) 1458

76. (87) Constant Van Paesschen (Bel) 1440

88. (77) Gudrun Patteet (Bel) 1380

96. (99) Wilm Vermeir (Bel) 1303

98. (91) Karel Cox (Bel) 1295

139.(149) Fabienne Daigneux-Lange (Bel) 1050

140.(143) François Mathy Jr (Bel) 1043

144.(133) Thierry Goffinet (Bel) 1025

182.(218) Christophe Vanderhasselt (Bel) 850