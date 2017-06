Drie van de vier Belgische ploegen in eindfase op EK snooker

Op het Europees kampioenschap snooker voor vrouwen en masters in het Albanese Shëngjin hebben drie van de vier Belgische ploegen zich woensdag voor de eindsfase geplaatst. Wendy Jans en Cathy Dehaene versloegen in hun laatste groepswedstrijd Rusland 3 met 5-0 en staan als ongeslagen reekshoofd in de kwartfinales. Inge Vermeulen en Iris Moyens, zijn uitgeschakeld na een 4-1 nederlaag tegen Frankrijk.

Bij de masters waren Rene Hemelsoet en Johny Moermans met 3-2 net iets beter dan de Zwitsers. Ook België 2, met Alain Vandersteen en Tom De Wit, plaatsten zich voor de achtste finales, en dat ondanks een 3-2 nederlaag tegen IJsland.

Individueel won titelverdedigster Jans haar tweede groepswedstrijd met 2-0 van de Wit-Russische Yana Shut. Met nog één wedstrijd te spelen is ze al zeker van haar plaats op de hoofdtabel. Voor Inge Vermeulen zit het EK erop. Na verlies in de laatste groepswedstrijd, met 2-0 van de Russische Svetlana Kozyreva en slechts één overwinning, is ze uitgeschakeld.

Moermans is zeker van zijn plaats op de hoofdtabel bij de masters. In zijn laatste groepswedstrijd verloor hij met 3-2 van de Engelsman Matthew Ford, maar met twee overwinningen uit drie wedstrijden gaat hij door.

Groepsfase landenploegen:

Vrouwen:

België 1 - Rusland 3 5-0

Frankrijk - België 2 4-1

Masters:

België 1 - Zwitserland 3-2

IJsland - België 2 3-2

Groepsfase individueel:

Vrouwen:

Groep A:

Wendy Jans (Bel) - Yana Shut (WRu) 2-0

Groep G:

Svetlana Kozyreva (Rus) - Inge Vermeulen (Bel) 2-0

Masters:

Groep J:

Matthew Ford (Eng) - Johny Moermans (Bel) 3-2