Rapport Samusocial vernietigend voor Mayeur

Begin 2014 besliste Yvan Mayeur mee dat Samusocial zitpenningen zou uitbetalen. Bewijzen dat er nadien effectief vergaderd werd, zijn er niet.

De doorlichting van de daklozenorganisatie Samusocial dat de Brusselse regering vandaag voorstelt, is erg bezwarend voor Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta. Uit wat De Standaard kon vernemen legt het rapport de werking bloot van wat betrokkenen omschrijven als ‘een verrijkingsmachine’ van Mayeur en Peraïta. Die machine begint te draaien eind 2013, wanneer Mayeur burgemeester wordt, een functie die onverenigbaar is met zijn voorzitterschap bij Samusocial. Dat gaat naar Peraïta, die ondanks eerdere schandalen, OCMW-voorzitster wordt en Samusocial gaat leiden.

Mayeur blijft in de raad van bestuur zetelen en samen beslissen ze dat er voortaan zitpenningen zullen worden uitbetaald. Goed voor in totaal 39.600 euro in 2014 tot bijna 60.000 euro in 2015 en 2016. ‘Tot twee derde daarvan vloeide richting Mayeur en Peraïta’, zo blijkt. Het duo vormde samen met de feitelijke voorzitter van de raad van bestuur, Michel Degueldre, en met Valérie Vierset, de kabinetschef van Peraïta, het zogenaamde bureau van Samusocial, een kwartet binnen de organisatie dat de koek verdeelde.

De regeringscommissarissen die de Brusselse regering heeft uitgestuurd, konden geen enkel schriftelijk bewijs vinden van de tientallen vergaderingen per maand die de uitgekeerde zitpenningen zouden rechtvaardigen. Er waren geen oproepingsbrieven, noch een aanwezigheidsregister. Ook de plotse uitleg van Peraïta dinsdag in de Brusselse gemeenteraad als zouden de uitgekeerde bedragen sinds 2015 forfaitaire maandelijkse vergoedingen zijn, valt niet te staven met documenten. ‘Vermoedelijk kwam die uitleg er omdat de rekening simpelweg niet klopt,’ zegt een insider.

Mayeur zelf houdt in een interview verder in de krant vol dat de vergoedingen wel correct waren. ‘Ik ben sociaal assistent, ik doe hier niet aan vrijwilligerswerk. Het gaat om een professionele opdracht.’ Hij zegt geen probleem te hebben om daarover meer transparantie te geven. Opvallend, want Mayeur hield in de gemeenteraad de lippen nog stijf op elkaar. En Samusocial zelf schakelde dinsdag nog een advocaat in om het lopende onderzoek af te blokken. Pikant detail: de advocate in kwestie, Anne Feyt, is verbonden aan het kantoor van Marc Uyttendaele, de echtgenoot van Laurette Onkelinx (PS), de sterkhouder binnen de Brusselse PS.

Vlucht vooruit

De hele zaak brengt Mayeur en Peraïta, maar bij uitbreiding de Brusselse PS, nog meer in verlegenheid. Daarom kozen Mayeur en Peraïta gisterenavond de vlucht vooruit. De raad van bestuur van Samusocial neemt ontslag, het bureau wordt ontbonden en Mayeur stelt voor dat de organisatie overgenomen wordt door het Brussels Gewest. Een late demarche, en die toch al op de agenda zou komen. De kans dat de subsidiekraan voor Samusocial na alle onthullingen zonder meer open blijft, lijkt klein.

Ondertussen komt er een onderzoekscommissie binnen het Brussels Parlement dat het reilen en zeilen bij Samusocial nog extra tegen het licht moet houden. Met steun van de PS. Hoewel de Franstalige socialisten eerst niet wilden weten van een onderzoekscommissie, stemde Charles Piqué, de voorzitter van het Brussels Parlement, er gisteren wel mee in. Het ontlokte de oppositie giftige opmerkingen dat de PS blijkbaar een onderzoekscommissie nodig heeft om Mayeur en Peraïta te doen praten.

In Terzake noemde Piqué de vergoedingen voor Mayeur ook ‘misplaatst.’ Hij verwoordde daarmee een bredere frustratie binnen de PS over alweer een nieuw schandaal voor de partij. De Publifin-affaire in Wallonië zindert nog na. Toen greep de PS-top erg traag in, waardoor de wonde bleef etteren. In de eerstvolgende peiling dook de PS omlaag en werd ze overvleugeld door de radicaal-linkse PTB. Ook nu treden Onkelinx of voorzitter Elio Di Rupo (PS) niet op de voorgrond. Beiden willen de resultaten van de onderzoekscommissie afwachten.