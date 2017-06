Weyts wil een vijfde van alle pendelaars op de fiets krijgen

‘We moeten maken dat mensen sneller en comfortabeler met de fiets op hun werk raken dan met de wagen. Dat wil zeggen: goede infrastructuur bieden.’ Dat zegt onze minister van Mobiliteit, Ben Weyts.

‘Ja, we hebben hier nog een serieuze achterstand in te lopen’, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), als we hem de reportage laten zien die De Standaard maakte in Kopenhagen, de fietshoofdstad van de wereld. Daar gaat 62 procent van de inwoners naar het werk of de school met de fiets. Het is er dan ook het snelste vervoersmiddel om je van punt A naar B te verplaatsen.

‘Ik onthoud dat je om pendelaars te overtuigen met harde, economische argumenten moet komen’, zegt Weyts. ‘We moeten maken dat zij sneller en comfortabeler met de fiets op hun werk raken dan met de wagen. Dat wil zeggen: goede infrastructuur bieden.’

Waarom lukt dat in Vlaanderen niet? Wij deden een oproep: de getuigenissen over lamentabele fietspaden stromen binnen.

‘Daarom ook zullen wij de komende drie jaar driehonderd miljoen euro investeren in fietsinfrastructuur. Dat is een minimumbedrag. Daarmee pakken we meer dan achthonderd kilometer fietspaden aan. Op dit plan mag ik afgerekend worden.’

‘Mijn focus ligt op het woon-werkverkeer. Momenteel is het aandeel van de fiets daarin zo’n veertien procent. Dat moet naar twintig procent: een realistisch ambitieniveau, vind ik.’

Moeten we niet radicaler durven te kiezen voor de fiets, zoals Kopenhagen?

‘Ik geloof niet in het eenduidig inzetten op één zaligmakende vervoersmodus. Je kan het zonlicht niet ontkennen: iedereen heeft een wagen en zal die blijven gebruiken. Ik zal de infrastructuur voor de auto niet laten verrotten. Sorry, dat verhaal doet het misschien goed in academische kringen, maar staat ver van de menselijke realiteit.’

‘De sleutel tot succes ligt in gecombineerde mobiliteit. Mensen moeten vlot kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere.’

‘Wij investeren dit jaar en de komende drie jaar 6 miljard euro in mobiliteit. Daarvan gaat 2,7 miljard naar weginfrastructuur. Ik investeer dus meer in de alternatieven dan in de auto.’

Om mensen op de fiets te krijgen, moet de infrastructuur ook veilig zijn.

‘Wij screenen jaarlijks driehonderd kruispunten op hun veiligheid. Soms volstaan eenvoudige ingrepen, soms moeten we de volledige infrastructuur onder handen nemen.’

‘Helaas bestaat in Vlaanderen geen cultuur van verkeersveiligheid. Er is nood aan nog meer controle en handhaving. Er zullen daarom per jaar twintig trajectcontroles op gewestwegen bijkomen. Ik krijg daarover veel shitmail. Raken aan de wagen, of zelfs maar vragen de regels te respecteren, is voor veel Vlamingen een brug te ver. Maar als ik zie hoe het aantal verkeersslachtoffers op het laagste punt staat in tien jaar tijd, is dat alle kritiek meer dan waard.’