Thomas De Gendt (na anderhalf uur bij dopingcontrole): “Deze Dauphiné is nu al meer dan geslaagd”

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) toonde zich na afloop van de tijdrit bijzonder tevreden. Niet alleen reed hij naar een knappe negende plaats, hij behoudt ook zijn leiderstrui met 27 seconden voorsprong op Richie Porte. “Ik had goede benen vandaag”, klonk het na afloop.

Thomas De Gendt verscheen heel laat op voor de persconferentie na de tijdrit. Oorzaak: de dopingcontrole. De leider moet elke dag langs voor een plasje en dat duurde woensdag langer dan normaal bij de Lotto-Soudalrenner, bijna anderhalf uur. “Ik heb dat altijd na een tijdrit”, sprak hij, “dan ga je vooraf heel veel naar het toilet, maar lukt het nadien niet meer. Maar ja, nu moest ik naar die dopingcontrole. Ik plaste 40 milliliter, maar dat is te weinig, het moet 90 zijn. Dus moest ik wachten en heb ik 2,5 liter water gedronken. Uiteindelijk lukte het de tweede keer wel, maar dat vroeg dus wat tijd.” (lacht)

“Of dit mijn beste tijdrit ooit was? Neen”, repliceerde De Gendt. “Ik werd ooit al eens derde in een tijdrit in de Tour (in de tijdrit naar Mont-Saint-Michel in 2013 waar Martin won, én na schrappen van Contador in 2011 in de tijdrit naar Grenoble, red) dus dat was toen een beter resultaat. Maar nu ben ik ook blij met mijn prestatie. Ik voelde het al tijdens de opwarming dat ik goede benen had en toen ik dan ook nog eens Domont voorbijsnelde, gaf dat wel een boost.”

“Dit was wel een parcours dat me lag. Minder vlak dan voorspeld, met dat klimmetje op het eind en op het vlakke kon ik ook een grote versnelling trappen, dus dat gaf wel een goed gevoel. Ik had vooraf verwacht dat de tijdsverschillen nipter zouden zijn, maar uiteindelijk heb ik nog een mooie voorsprong. Ik verwacht dat ik die trui ook na donderdag nog draag, maar daarna zal ik hem verliezen in de bergrit van vrijdag. Die slotklim is voor mij te steil. Natuurlijk, ik heb al bergritten gewonnen, maar dat is nadat ik mee ben geschoven in een vroege vlucht. Als ik aan een klim begin met die grote klassementsrenners dan zal ik tijd verliezen. Als je in de vlucht bent en je hebt vijf minuten bonus, kan je nog drie minuten verliezen. Doe ik dat vrijdag met het geel, dan ben ik die kwijt. Ik ga alles geven, die trui alle eer aandoen, maar ik moet ook realistisch zijn. Nu goed, dan heb ik een ritzege en vijf mooie dagen in het geel gehad. Dat is meer dan ik vooraf had kunnen denken.”

Denkt hij nog aan de bolletjestrui? “Neen, niet echt”, stelde hij. “Vooraf wilde ik wel veel punten pakken en ik ben nog steeds leider in de klassement, maar het geel verdedigen en die trui pakken lijkt me niet combineerbaar. Ik focus me op dat geel. Als ik die bergtrui wil, dan moet ik morgen vroeg in de start punten pakken of mee in de vroege vlucht en dat zou toch raar zijn, als geletruidrager. Nu goed, de meeste punten zijn in het weekend te pakken, dus wie weet, als ik dan het geel kwijt ben”, liet hij een ballonnetje op. “Al is het niet echt een doel, deze Dauphiné is voor mij nu al meer dan geslaagd.”