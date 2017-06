Lawrence Naesen wint Ruddervoorde Koerse

De 24-jarige Lawrence Naesen (WB-Veranclassic), de jongere broer van Oliver, heeft woensdag Ruddervoorde Koerse gewonnen. Na 172 kilometer was hij in een sprint met twee sneller dan Jelle Wallays. De Brit Harry Tanfield legde beslag op de laatste podiumplaats. Kris Boeckmans werd achtste en Sep Vanmarcke finishte als tiende. Naesen won eerder dit seizoen ook al de kermiskoers in Belsele.