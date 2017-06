Chris Froome blijft opvallend kalm na tegenvallende tijdrit: “Nog drie weken tot de Tour”

Chris Froome kon met een achtste plaats in de tijdrit van de Dauphiné niet overtuigen. De drievoudige Tourwinnaar maakte de voorbije maanden, in de weinige wedstrijden die hij koerste, nog geen al te beste indruk en deed dat ook in de 23,5 km proef tegen de klok niet. “Ik moet toegeven, dit was niet mijn beste prestatie ooit”, bleef hij er stoïcijns kalm onder.

Froome wist dit jaar nog niet te winnen en deed dat ook woensdag niet. Nochtans werd hij vooraf bij de favorieten geplaatst, maar met een achtste stek, op 37 seconden van Porte, en vooral met een chrono na Alberto Contador en Alejandro Valverde, blijkt duidelijk dat hij nog niet die grote vorm te pakken heeft, want een tijdrit liegt nooit.

“Dit was niet mijn beste prestatie ooit”, klonk het. “Het was zwaar, en de uitslag toont vooral aan hoe groot de vorm is van mijn andere Tour de France-rivalen zoals Richie Porte, een indrukwekkende Valverde en ook Alberto Contador. Nu goed, ik had vooraf al aangekaart dat het deelnemersveld hier van hoog niveau was en dit werd vandaag nog eens bewezen. Ik heb nog werk op de plank, maar na de Dauphine volgen nog drie weken tot de Tour de France. Ik weet wat me te doen staat en moet met het oog op het tijdrijden nog wat dingen verbeteren.”

Foto: Photo News

Anderzijds beseft de Brit als geen ander dat hij in de derde week, de slotweek, fris genoeg moet zijn, iets wat hem de voorbije jaren soms wat ontbrak op het eind, dus al te veel zorgen leek de Tourwinnaar zich niet te maken. Alleen zal het voor deze Dauphine de dynamiek van de koers wel veranderen. “Indien ik tijd had gewonnen op mijn rivalen vandaag, dan had ik meer defensief kunnen koersen in de bergen, nu moet ik tijd goedmaken en zal ik meer in het offensief moeten rijden”, gaf hij aan. “Ik heb goed getraind de voorbije weken, heb gedaan wat ik moest doen en ik herhaal ik kwam naar de Dauphine om te zien hoe ver ik stond met mijn conditie. Er komen ook nog drie zware dagen door de bergen aan, we zien wel wat er nog gebeurt.”

Porte: “Niet verwacht dat ik zo veel tijd zou nemen op Froome en Contador”

Richie Porte heeft na een rist tweede en derde plaatsen dan weer zijn eerste ritzege beet in de Dauphiné. De Australiër versloeg Tony Martin (Katusha) met 12 seconden. Hij zet naast Froome ook Alberto Contador op ruim een halve minuut en toont zich de grote favoriet voor de eindzege.

“Eerlijk? Deze overwinning had ik niet verwacht”, aldus de kopman van BMC die eerder dit jaar ook al de Tour down Under en de Ronde van Romandië op zijn palmares bracht. “En al zeker niet dat ik zo veel tijd zou nemen op Froome en Contador. Ik heb het voorbije jaar hard gewerkt aan mijn tijdrijden en dat loont blijkbaar, maar er komt nog een zware slotdriedaagse aan in de Alpen, dus de strijd is nog lang niet gestreden. Al geeft dit wel vertrouwen, het is beter tijd te nemen, dan tijd te verliezen (lacht) en ik weet dat ik ook bergop mijn mannetje kan staan. Tactisch is het eenvoudig, de anderen moeten mij nu aanvallen. Het wordt nog een zware driedaagse, ik verwacht me aan een hectisch slot van deze Dauphiné. Morgen krijgen de sprinters wellicht nog een kans, daarna is het aan ons.”

Richie Porte Foto: Photo News

Porte beseft maar al te goed dat een goede Dauphiné vaak garant staat voor een goede Tour. Zo won Froome telkens hij de Dauphiné won, daarna ook La Grande Boucle. “Ik hoop dat het voor mij ook het geval is, maar ik herhaal, de eindzege is nog lang niet binnen.”

Chris Froome presteerde onder de verwachtingen, maar Porte maakt zich geen bespiegelingen. “Ik ken Chris goed genoeg (ze waren lang ploegmaten bij Team Sky, red.), en ik weet dat hij wellicht niet tevreden zal zijn na vandaag. Maar Chris weet perfect hoe je een Tour moet winnen en hij zal in juli wel een andere conditie tentoonspreiden.”

Porte toont zich dit jaar bijzonder sterk in het klassementswerk. “Het is niet dat ik veel veranderd heb aan mijn training”, zei hij. “Ik weet dat de ploeg vertrouwen heeft in mij en ik word in deze Tour de enige kopman en krijg een sterk team achter mij. Dat doet wel iets met een renner. Er is ook geen stress, dat geloof in mij doet me enorm veel deugd.”