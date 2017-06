Twaalf doden door explosie in vuurwerkfabriek in India

In India zijn bij een explosie in een vuurwerkfabriek twaalf mensen gedood en tien anderen deel zwaar verwond. Dat is van lokale autoriteiten in Madhya Pradesh vernomen.

In India zijn bij een explosie in een vuurwerkfabriek twaalf mensen gedood en tien anderen deel zwaar verwond. Dat is van de autoriteiten vernomen. Tientallen werknemers slaagden er in te ontkomen, maar de brandweer had uren nodig om de brand te blussen in het district Balaghat in de deelstaat Madhya Pradesh. De oorzaak van de ontploffing is nog niet achterhaald. De politie heeft een onderzoek ingeleid.

Arbeidsongevallen komen veelvuldig voor in India, waar gebrekkige veiligheidsvoorschriften of de lakse naleving van reglementen vaak de dood van werknemers veroorzaken.

In april werden in Madhya Pradesh 13 arbeiders gedood tijdens een brand in een opslagplaats voor zowel granen als brandstof van de overheid. Bij een ander incident werden onlangs vijf werknemers levend verbrand in een bandenfabriek in Jaipoer.