Macrons En Marche! op weg naar parlementaire verkiezingsoverwinning

En Marche!, de partij van de Franse president Emmanuel Macron, is op weg naar de grootste parlementaire verkiezingsoverwinning sinds de verpletterende overwinning van Charles de Gaulle in 1968. Dat blijkt uit de jongste peilingen.

En Marche! kan volgens een Ipsos/Sopra Steria peiling van dinsdag samen met de centrumpartij MoDem rekenen op 29,5 procent van de stemmen in de eerste ronde van de parlementaire verkiezingen op 11 juni. Dat zou zorgen voor een van de grootste overwinningen sinds 1968 toen Charles de Gaulle en de gaullisten samen met hun bondgenoten 58,1 procent behaalden in de eerste ronde.

Belangrijk bij deze ‘opmars’ naar de verkiezingsoverwinning is dat de 39-jarige Macron zijn partij En Marche! op een jaar tijd uit de grond kon stampen, de presidentsverkiezingen kon winnen en nu ook een meerderheid in het parlement mag verwachten.

De peilingen voorspellen verder zo’n 22 procent van de stemmen voor de conservatieve republikeinse partij in de eerste ronde. Voor de extreem-rechtse partij van Marine Le Pen, de tweede Franse presidentskandidaat die verloor van Macron, wordt zo’n 18 procent van de stemmen verwacht.

Het belang van de overwinning

Macron mag dan wel grootse plannen hebben voor Frankrijk, zoals het vereenvoudigen van de belastingen, of het samenstellen van een Europese Veiligheidsraad, toch heeft hij een meerderheid nodig bij de Franse nationale vergadering. De parlementaire meerderheid is in Frankrijk, net als in de Verenigde Staten, van groot belang. De nieuwe afgevaardigden in het parlement kunnen namelijk het kabinet, dat samengesteld werd door Macron, afzetten om vervolgens een nieuw kabinet aan te zettten.

Zowel oud-president François Mitterrand als Jacques Chirac verloren na hun presidentiële overwinning de parlementaire verkiezingen, respectievelijk in 1986 en 1997. Wanneer dat gebeurt is het vaak zo dat de presidenten in een vijandige omgeving moeten samenwerken met het parlement, waardoor hun eigen input beperkt blijft. Volgens de peilingen zal Macron hiervan gespaard blijven.

Kiesdistricten

Frankrijk telt 539 kiesdistricten. Overzees komen daar nog 27 kiesdistricten bij, en 11 anderen voor de Franse expats wereldwijd. In totaal zijn er 7.880 kandidaten, wat betekent dat er zo’n 14 personen strijden om één zetel. Indien geen van de kandidaten meer dan vijftig procent van de stemmen behaalt in de eerste ronde (11 juni), gaan de topkandidaten, dus iedereen die meer dan 12.5 procent van de stemmen behaalde voor die zetel, door naar de tweede ronde van de verkiezingen (18 juni).

De peiling van Ipsos voorspelt voorlopig dat zo’n 395 à 425 zetels naar de partij van Macron zullen gaan aan het einde van de twee verkiezingsrondes.