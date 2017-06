Minister Bourgeois beschermt negen WOI-kraters

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) gaat negen mijnenkratersites uit de Eerste Wereldoorlog voorlopig beschermen. Dat kondigde hij woensdag aan in het kader van de herdenking van de Mijnenslag in Mesen, exact honderd jaar geleden.

Op 7 juni 1917 werd het landschap rond Mesen en Heuvelland hertekend toen de Britse troepen 19 dieptemijnen tot ontploffing lieten brengen. De kraters zijn nog altijd fysiek aanwezig en duidelijk zichtbaar. Ze vormen een litteken in het landschap. 'Tot op vandaag zijn de mijnenkraters de materiële getuige van een wereldwijd conflict dat de frontstreek jarenlang in zijn greep hield en talloze mensenlevens eiste', aldus minister Bourgeois. 'Met deze beslissing beschermen we de kraters en het landschap.'

Het gaat om een voorlopige bescherming. Er start nu een openbaar onderzoek en iedereen krijgt de kans om opmerkingen of bezwaren in te dienen. Na negen maanden kan de minister-president overgaan tot definitieve bescherming.

Tegelijkertijd ondertekende de minister een meerjarenovereenkomst met de beheerder van begraafplaatsen van het Gemenebest, de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Dat gebeurde in aanwezigheid van sir Tim Laurence, vicevoorzitter van de Commonwealth War Graves Commission.

Het engagement voorziet het uitvoeren van restauratiewerken op 24 Britse militaire begraafplaatsen in Ieper, Poperinge, Langemark - Poelkapelle en Heuvelland. Ze zullen ook beter ontsloten worden, voor mensen met een beperking. De totale kostprijs bedraagt 6,5 miljoen euro waarvan 4 miljoen euro komt van de CWGC.

'Dit erfgoed is de laatste brug tussen heden en verleden. We bewaren en restaureren de begraafplaatsen, zodat we de duizenden slachtoffers blijvend kunnen herdenken, ook lang na 2018.' CWGC staat in voor het onderhoud van de sites. Jaarlijks worden zo’n 6.000 grafzerken opnieuw gegraveerd of hersteld.

Minister Bourgeois kreeg op La Clytte, in het dorp De Klijte in Heuvelland, een demonstratie. 'Enkele zerken staan hier al honderd jaar. Met de subsidies van Vlaanderen kunnen we ervoor zorgen dat onze sites klaargemaakt worden voor de komende honderd jaar', aldus Laurence.