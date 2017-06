Wie of wat kiezen de Britten?

De Britten kiezen een nieuw parlement en regering. Groot-Brittannië is onderverdeeld in 650 constituencies, kiezers stemmen enkel op de kandidaat die hun regio vertegenwoordigt in het parlement.

De kandidaten worden gewoonlijk aangeleverd door de partijen zelf, maar ze kunnen ook onafhankelijk zijn. Wie de meeste stemmen binnenhaalt in een constituency wordt MP, member of parliament, en vertegenwoordigt deze regio in het Lagerhuis.

De leider van de politieke partij met de meeste MP’s wordt doorgaans door de Queen gevraagd om premier te worden en een regering te vormen. De leider van de partij die het tweede hoogste aantal MP’s oplevert, wordt leider van de oppositie. Eens verkozen, werken MP’s zowel op lokale problemen en in het parlement, waar ze de wet helpen vormen.