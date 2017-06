Het Syrische Raqqa, het laatste bolwerk van IS, ligt vanaf vandaag onder vuur. De strijd wordt riskant en rommelig. Deze vier dingen moet u weten.

Wordt het gemakkelijker dan in Mosul, het Iraakse bolwerk van IS? Of kijken we aan tegen een lange strijd met internationale gevolgen? Het antwoord verschilt nogal, afhankelijk van welke partij je spreekt. ...