Ex-spionagechef: ‘Watergate is niets vergeleken bij inmenging Rusland’

Amerikaans president Donald Trump vroeg James Clapper, de voormalige directeur van de National Intelligence, om het dossier over zijn banden met Rusland te weerleggen. Dat verklaarde Clapper op een toespraak. Hij noemde die zaak erger dan het Watergateschandaal rond ex-president Richard Nixon.

James Clapper, de gepensioneerde directeur van National Intelligence in de regering-Obama, zei

James Clapper. Foto: AFP

in een toespraak tot de nationale persclub in Canberra dat Trump een ‘aanval’ op de Verenigde Staten en hun instellingen had gelanceerd. Hij noemde het ontslag van FBI-directeur James Comey ‘ongehoord en niet te verantwoorden’. Clapper zei ook dat het delen van gevoelige inlichtingen met de Rusland ‘bijzonder problematisch’ was.

‘Watergate verbleekt mijns inziens echt vergeleken met wat we nu meemaken’, aldus de gewezen spionagechef. Dat schandaal, waarbij medewerkers van de regering van toenmalig president Nixon een reeks geheime en soms illegale activiteiten ondernamen, leidde uiteindelijk tot het ontslag van de president in 1974.

Volgens Clapper had Trump hem rechtstreeks gevraagd het beruchte dossier over zijn mogelijke banden met Rusland openlijk te weerleggen. Dat ‘kon en wou’ hij echter niet doen.