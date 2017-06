Derde Franse slachtoffer na aanslag in Londen

Nadat de Britse politie in Londen een lijk uit de rivier Theems heeft opgevist, heeft de Franse president Emmanuel Macron woensdag bevestigd dat er een derde Fransman is omgekomen bij de aanslag van zaterdag op de Londen Bridge. Daarmee is de totale balans ook naar acht doden opgelopen.

De 45-jarige Xavier Thomas was sinds de aanslag in de Britse hoofdstad zaterdagavond vermist. Volgens Scotland Yard, dat de voorbije dagen een zoekactie was gestart naar de man, was Thomas voor het weekend naar Londen afgereisd met zijn vriendin.

‘Ze wandelden op de London Bridge op het moment van de aanslag’, klonk het gisteren in een persbericht. ‘Mogelijk werd Xavier geraakt door het voertuig en werd hij in de Theems gekatapulteerd’. De vriendin van Thomas raakte zwaar gewond bij de aanslag.

Het lijk van Thomas zou vannacht uit de Theems zijn gehaald. Hoewel het wachten is op een officiële identificatie, verklaarde de Franse president Macron toch al dat het om de vermiste man gaat.

‘Wij hebben vanochtend bevestiging van een nieuwe balans gekregen. Van Franse zijde zijn er wel degelijk drie doden en acht gewonden’, zei Macron. ‘Wij (Frankrijk) hebben een zware prijs betaald bij deze aanval’, voegde hij eraan toe.