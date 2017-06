Man verwondert met waanzinnige manier om uit waterglijbaan te zoeven

Rustig uit een waterglijbaan komen en in het water plonsen op vakantie is duidelijk niet aan iedereen besteed. Op Twitter circuleert een filmpje waarop te zien is hoe een jongeman uit een waterglijbaan zoeft, over het water 'zweeft' en dan zijn in één vlotte beweging zijn voet op de kant van het zwembad zet en zo recht gaat staan aan de kant.

U kunt het proberen, maar de kans dat dit u ooit lukt op vakantie is klein:

Slidin' (literally) in the DM's like..... pic.twitter.com/1XGXS1PZ1C — Morgan Evick (@MorganEvick) 4 juni 2017

Een van de toeristen die aan het zwembad in Jamaica lag, maakte een video van de bijzonder soepele bewegingen en plaatste ze op Twitter.

Inmiddels is de tweet al meer dan 82.000 keer gedeeld en al bijna 150.000 keer geliked. 'Ik moet deze kerel van het resort in Jamaica terugvinden en hem vertellen dat hij gewoon beroemd is geworden', reageerde toerist Morgan Evick toen hij merkte dat zijn tweet viraal ging.