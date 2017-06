Kwart meer Walen verhuisde vorig jaar naar Vlaanderen

In 2016 verhuisden meer dan 9.000 Waalse gezinnen naar Vlaanderen, een kwart meer dan het jaar ervoor. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad woensdag op basis van cijfers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Ook het aantal gezinnen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verliet voor Vlaanderen, steeg vorig jaar met 8,6 procent, van 18.499 tot 20.094. Dat is het hoogste cijfer sinds 2009. Het aantal Vlamingen dat de omgekeerde beweging maakt, ligt zowel voor Wallonië als Brussel een pak lager, blijkt uit de cijfers. Voor 2015 was die situatie nog omgekeerd.

De tendens wordt volgens Pieter Decelle van de Vlaamse beroepsvereniging van vastgoedmakelaars CIB verklaard door meerdere factoren. Zo steeg het aantal Walen dat in Vlaanderen een job vond de voorbije twee jaar ook met 23,5 procent. 'Wellicht willen heel wat van die mensen dichter bij hun werk wonen en verhuizen ze daarom naar Vlaanderen', klinkt het.

'Daarnaast zijn er ook een aantal overheidsmaatregelen. Zo betaalt men in Vlaanderen 5 of 10 procent registratierechten, (afhankelijk van klein of groot beschrijf, red.) tegenover 12,5 procent in Wallonië', meent Degrelle. Ook de Vlaamse schenkbelasting zakte fors in 2015, waardoor woningen schenken goedkoper en eenvoudiger werd, klinkt het.