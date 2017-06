Nieuw geruzie om Eurostadion: “Stadion voldoet niet aan UEFA-eis”

Voor de Europese voetbalbond UEFA moet het Eurostadion gebouwd worden op het grondgebied van de gaststad, met name Brussel. Dat stelt de Koninklijke Voetbalbond KBVB in een mail aan Ghelamco die Radio 1 kon inzien. Volgens de huidige plannen zou het complex -voor een deel- in Grimbergen staan. De bouwheer eiste in een eerdere mail dat de KBVB “onmiddellijk, expliciet en publiek haar onvoorwaardelijke steun voor het Eurostadion bevestigt”.

In een eerste gelekte mail van 19 mei herinnert van Paul Gheysens, CEO van Ghelamco, eraan dat de voetbalbond zich “onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe verbonden heeft om UEFA 2020 te hosten in het Brusselse Eurostadion”. Ghelamco lijdt hierdoor aanzienlijke schade. Ghelamco verzoekt de KBVB, daarom “onmiddellijk, expliciet en publiek haar onvoorwaardelijke steun voor het Eurostadion te bevestigen”.

Twee weken later reageert de voetbalbond scherp. De KBVB zegt verbaasd te zijn over de mail van Ghelamco en verwijst naar de “Staging Agreement” met de UEFA. “De KBVB is in die overeenkomst de verbintenis aangegaan om als gastheer voor Euro 2020 op te treden in België”, staat te lezen in de mail. “De KBVB heeft de kandidatuurstelling van Brussel als gaststad gesteund en blijft dit doen.”

Addertje

Voor de VRT ligt daar het addertje onder het gras. De KBVB verwijst naar een passage in het Staging Agreement, waaruit moet blijken dat “van in den beginne duidelijk was dat de UEFA als voorwaarde had gesteld dat het stadion zich dient te bevinden op het grondgebied van de gaststad, dat wil zeggen de Stad Brussel”. Zoals bekend wordt het Eurostadion gepland op parking C, weliswaar eigendom van de stad Brussel maar op het grondgebied van de gemeente Grimbergen. De bond hekelt nog het gebrek aan professionalisme bij Ghelamco.

“We zitten nu volgens mij dicht bij het einde van het project rond het Eurostadion”, reageert Van den Driessche in De Ochtend. “Volgens het Eurostadion-project zou stadion op een terrein (Parking C) gebouwd worden dat eigendom is van de stad Brussel, maar dat is niet het territorium van de stad Brussel. Het territorium is Grimbergen. Maar de UEFA wil van de stad een engagement dat het zijn verantwoordelijkheid kan opnemen op alle vlakken, bijvoorbeeld op vlak van veiligheid. Maar de stad Brussel is niet bevoegd voor de veiligheid van Parking C.”