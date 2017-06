Bij aanslagen op het Iraans parlement en het Khomeini-mausoleum zouden al zeker twaalf mensen omgekomen zijn. Een derde aanslag werd volgens de Iraanse regering verijdeld. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid ondertussen opgeëist.

Vier aanvallers, met een handwapen en AK-47-machinegeweren, voerden de aanval uit op het parlement in het centrum van Teheran. Volgens de viceminister van Binnenlandse Zaken, Mohammad Hossein Zolfaghari, waren de mannen verkleed als vrouw en openden ze het vuur toen ze het parlement langs de hoofdingang binnenkwamen. Drie aanvallers werden doodgeschoten, de vierde blies zichzelf op.

Pictures of the vicinity of the Parliament in #Tehran where hostage situation is ongoing #Iran pic.twitter.com/GOXzs3Ynfg