Crombez: ‘Sluit niet uit dat we stekker uit Brusselse regering trekken’

De hoge bedragen die Brussels PS-burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitter Pascale Peraïta opstreken bij Samusocial zijn onaanvaardbaar. Dat heeft SP.A-voorzitter John Crombez gezegd in De Ochtend op Radio 1. Crombez wacht het onderzoek af, maar sluit niet uit dat SP.A uit de Brusselse regering stapt.

De hoge vergoedingen bij daklozenorganisatie Samusocial brengen Brussels burgemeester Yvan Mayeur en de PS in steeds nauwere schoentjes. Toch wilde de burgemeester gisteravond op de gemeenteraad niet reageren.

Ook SP.A, dat met minister Pascal Smet deel uitmaakt van de Brusselse regering, is betrokken partij. ‘Bij ons in de partij zijn zo’n vergoedingen niet meer mogelijk. Wij hebben dat statutair verboden. Anders is er altijd discussie’, benadrukt SP.A-voorzitter John Crombez.

‘Hier vraagt iedereen zich af waarom die bedragen betaald zijn bij politici in functie’, aldus Crombez. ‘Gelukkig is er begin dit jaar een onderzoek gestart, maar het ziet er problematisch uit.’

Crombez noemt de zitpenningen van Mayeur en Peraïta ‘in tegenspraak met met de partij’. ‘We maken daar geen uitzondering voor, wie het ook is. Dit zit me natuurlijk hoog.’

‘Hopelijk snel antwoord’

‘Ik heb geen contact gehad met Mayeur’, verklaart Crombez nog. ‘Het gaat hier om een Brusselse kwestie, die onderzocht wordt. Naar ik begrijp komt daar snel verslag van en dan krijgen we misschien het begin van een antwoord.’

De voorzitter sluit niet uit dat zijn partij daarna de stekker uit de Brusselse regering trekt. ‘Ik wacht het onderzoek af, maar dit is onaanvaardbaar.’