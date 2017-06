Californië sluit eigen klimaatakkoord met China

De Amerikaanse staat Californië gaat nauwer samenwerken met China in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De Californische gouverneur Jerry Brown en de Chinese minister van Wetenschap en Technologie Wan Gang hebben daarover dinsdag een akkoord getekend in de Chinese hoofdstad Peking.

De Democratische gouverneur verklaarde eerder al dat Californië zich wilde houden aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs, ondanks de beslissing van president Donald Trump om de VS uit dat akkoord terug te trekken.

‘Californië is de economische leider in Amerika en we zijn ook de pioniers op vlak van schone technologie, elektrische voertuigen en batterijen. Maar we kunnen het niet alleen. We hebben een nauw partnerschap met China en met jullie bedrijven, provincies en universiteiten nodig’, verklaarde Brown.

Het Chinees-Californisch klimaatakkoord bepaalt onder meer dat beide partners nauwer gaan samenwerken op het vlak van hernieuwbare energie, CO2-neutrale mobiliteit en stadsontwikkeling.

De Californische gouverneur Jerry Brown (links) en de Chinese minister van Wetenschap en Technologie Wan Gang. Foto: AFP

Klimaatalliantie

Brown liet zich erg kritisch uit over de beslissing van president Trump om de VS uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken. Hij was samen met de gouverneurs van New York en Washington de drijvende kracht achter de ‘U.S. Climate Alliance’, waarin de Amerikaanse staten ook zonder het federale bestuur kunnen samenwerken om de doelstellingen van Parijs alsnog te halen. Intussen hebben negen andere staten en het overzeese gebied Puerto Rico zich al bij dat initiatief aangesloten.

De gouverneur is momenteel in de Chinese hoofdstad Peking voor een conferentie over schone energie. Na zijn ontmoeting met minister Gang, had hij er ook een kort gesprek met de Chinese president Xi Jinping.