Denemarken toont dat vertimmerd Duitsland nog werk heeft voor Confederations Cup

Wereldkampioen Duitsland heeft dinsdagavond in een oefeninterland 1-1 gelijk gespeeld in Denemarken. Dat was ook de uitslag in Israël - Moldavië. Oekraïne verloor verrassend thuis van Malta met 0-1.

Duitsland ontvangt zaterdagavond in zijn kwalificatiepoule voor het WK San Marino, enkele dagen later trekt de Mannschaft naar Rusland om er de Confederations Cup - de generale repetitie voor het WK - te betwisten. Op dat toernooi met alle continentale kampioenen, gastland Rusland en wereldkampioen Duitsland zullen de Duitsers héél wat sterren moeten missen: Khedira, Özil, Hummels, Boateng, Reus, Gomez en Neuer ontbreken om verschillende redenen.

Eriksen scores to give Denmark the lead versus Germany. #Eriksen23 pic.twitter.com/TkvbjavdRj — Eriksen Stuff (@Eriksen23Stuff) 6 juni 2017

Bondscoach Joachim Löw gebruikte de oefeninterland tegen Denemarken dan ook vooral om een aantal nieuwe jongens te testen. Trapp, Wagner, Stindl, Younes, Demirbay en Plattenhardt mochten hun debuut maken voor de Mannschaft. Löw zag zijn vertimmerde elftal aanvallend verzorgd voetballen en veel kansen creëren, maar toch ook opvallend veel mogelijkheden weggeven. De 1-0 van de Denen was bijvoorbeeld een weggever van formaat. Na een ingooi voor de Duitsers speelde Joshua Kimmich de bal onorthodox terug op verdediger Matthias Ginter. Die werkte al even slecht terug naar collega Sebastian Rudy die de bal aan de rand van de zestien in de voeten van Christian Eriksen kopte. De klasbak van Tottenham pegelde het openingsdoelpunt in één tijd tegen de netten. Het zou niet de enige doelkans zijn die Duitsers zouden moeten toestaan. Gelukkig voor Duitsland keepte Kevin Trapp (PSG) een goeie match.

Aan de overkant zorgden Sandro Wagner en Leon Goretzka voor het nodige gevaar, maar het was Joshua Kimmich die vlak voor het einde met een knappe omhaal zijn foutje van in de eerste helft fraai rechtzette. Zo vermeed Duitsland zijn eerste nederlaag sinds de halve finale op het EK vorig jaar. Op de Confederations Cup zal het in een groep met het Kameroen van Hugo Broos, Chili en Australië veel beter moeten.

Israël speelde dinsdagavond thuis 1-1 gelijk tegen Moldavië. Met dank aan een penaltygoal van Sahar in de 95e minuut. Oekraïne verloor zijn oefenmatch met 0-1 thuis van Malta. Bij Oekraïne, dat aan de rust alle spelers behalve de doelman verving, begon Genk-middenvelder Malinovsky in de basis.