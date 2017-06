1.400 euro per maand, verantwoording niet nodig

De hoge vergoedingen bij daklozenorganisatie Samusocial brengen Brussels burgemeester Yvan Mayeur en de PS in steeds nauwere schoentjes.

Niet Yvan Mayeur maar OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS) mocht gisteren in de Brusselse gemeenteraad tekst en uitleg geven bij de 60.000 euro vergoeding die zij en andere bestuurders bij Samusocial vorig jaar samen ontvingen. Plots klonk die uitleg helemaal anders. Sinds 2015 waren er blijkbaar geen zitpenningen van 140 euro per bijgewoonde vergadering, maar een forfaitaire vergoeding van 1.400 euro per maand – ofwel 16.800 euro per jaar, ook voor Mayeur. ‘Dit was meer in lijn met de manier van werken, waarbij vaak overlegd moest worden, bijvoorbeeld via mail of telefoon’, zo verklaarde Peraïta. Notulen van al die contacten zijn er niet, aangezien het soms snel moest gaan, bijvoorbeeld bij crisismomenten.

Peraïta sprak ook haar eerdere verklaring tegen als zouden de vergoedingen voor de bestuurders met occasionele giften van burgers zijn betaald. ‘Die gingen integraal naar de werking van de vzw.’ Ook daar kwamen geen bewijzen van. De bestuursvergoedingen zorgen er wel mee voor dat Samusocial amper uit de rode cijfers komt. Peraïta zag daar geen graten in, ‘want we deden daar geen liefdadigheidswerk’. Toch deed ze vrijdag al een stap opzij als gedelegeerd bestuurder. Mayeur hield gisteren de lippen stijf op elkaar.

Escalatie

Het deed de Brusselse oppositie ontploffen. In plaats van het dossier af te sluiten, leidde het balsturige optreden van Peraïta en Mayeur ertoe dat het dossier verder escaleert. De N-VA eist het ontslag van de voltallige raad van bestuur van Samusocial, Groen en Ecolo vragen een speciale onderzoekscommissie. ‘Dit is een kaakslag voor iedereen die zich vrijwillig engageert in sociale organisaties’, fulmineerde gemeenteraadslid Bart Dhondt (Groen). ‘Bij de Brusselse PS denkt men dat men boven de wet staat’, klonk het bij Bianca Debaets (CD&V). Ook federaal staatssecretaris, Zuhal Demir (N-VA), die mee Samusocial subsidieert, wil een onafhankelijk onderzoek naar de vzw.

De top van de PS laat de zaak voorlopig blauwblauw. ‘Voor ons is het belangrijk dat Samusocial goed bestuurd wordt’, klinkt het afwachtend bij voorzitter Elio Di Rupo. De Brusselse nummer één, Laurette Onkelinx, neemt het in een communiqué op voor Peraïta ‘die haar creativiteit en engagement heeft aangewend voor de meest behoeftigen.’