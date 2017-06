May: ‘Relatie met VS is onze belangrijkste defensie’

De Britse premier Theresa May neemt het op voor de Londense burgemeester Sadiq Khan na de aanval van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze vindt wel dat het geplande bezoek moet doorgaan.

May heeft dinsdag gezegd dat het geplande bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Groot-Brittannië moet doorgaan ondanks de uitdijende rel rond de kritiek die het Amerikaanse staatshoofd online heeft geuit op de aanpak door de Londense burgemeester van de aanslag van zaterdag in zijn stad.

‘De relatie met Amerika is onze diepste en belangrijkste defensie en veiligheidsrelatie’, zei de Conservatieve premier aan de krant The Sun. ‘Dit gezegd zijnde denk ik dat Donald Trump verkeerd is wat hij zei omtrent (burgemeester) Sadiq Khan, in verband met de aanslag op London Bridge.’

May zei nauw te hebben samengewerkt met Khan die van de oppositionele Labourpartij is. ‘Wanneer je in de nasleep van een aanval als deze werkt, wordt partijpolitiek terzijde geschoven’. Op de vraag van The Sun of het bezoek van Trump zou doorgaan antwoordde ze ‘ja’.

Als voorganger van Khan steunde ook minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson tegenover de Britse openbare omroep BBC de huidige burgervader van Londen, maar hij dacht ook dat Trump kan komen zoals gepland.