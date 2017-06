‘Leeuw van London Bridge’ maakt het goed

Ook al waren de terroristen gewapend met lange messen, de 47-jarige Roy Larner aarzelde geen moment. Toen de moslimextremisten naar onschuldige voorbijgangers toeliepen, ging Roy hen meteen te lijf. De man gaf de drie aanvallers enkele rake klappen, terwijl hij zelf messteken moest incasseren. Nu krijgt hij een heldhaftige bijnaam, 'de Leeuw van London Bridge'.

De 47-jarige Roy Larner was samen met enkele vrienden pintjes aan het drinken vlakbij Borough Market in de buurt van London Bridge zaterdagavond. Hun gezellige avond werd ruw verstoord toen er drie terroristen het café binnenstormden. 'Dit is voor Allah!' riepen ze voor ze onschuldige mensen begonnen neer te steken.

'Fuck you, ik ben Milwall!'

Maar Roy voelde in plaats van angst woede opborrelen. Hij was niet van plan om de terroristen zomaar hun gang te laten gaan. Integendeel. De veertiger schreeuwde de longen uit zijn lijf en riep terug 'Fuck you, ik ben Milwall!' Nadien liep hij recht op de drie aanvallers af, om hen woedend in elkaar te slaan. Net zoals hij dat kende van bij Milwall, een beruchte Londense voetbalclub die bekendstaat om zijn vechtpartijen.

Dat hadden de terroristen niet verwacht. Met zijn snelle reactie kon hij de drie mannen even afleiden. Dat gaf talloze mensen in het café de kans om zo snel mogelijk weg te komen. En dat redde heel wat levens. Maar Roy zelf was er minder goed aan toe. Hij incasseerde verschillende messteken in zijn hoofd, rug, nek, arm en vingers en belandde op intensieve zorgen.

'Leer lopen'

Zijn vrienden laten nu weten dat hij het goed maakt en opnieuw wakker is. De man wordt nu overal de 'Leeuw van London Bridge' genoemd, omdat hij zo heldhaftig en onzelfzuchtig het gevaar tegemoet liep. Hij kon zelfs al opnieuw lachen, toen hij zag wat zijn vrienden voor hem hadden meegebracht: een handleiding 'om te leren (weg)lopen'.