Israël versnelt bouwplannen nieuwe nederzettingen

Israël heeft dinsdag plannen uit de doeken gedaan voor de bouw van 1.500 nieuwe woningen op de bezette Westelijke Jordaanoever, waarvan er een aantal zal ondergebracht worden in de eerste nieuwe nederzetting sinds 25 jaar. Dat meldt de ngo Peace Now (Vrede Nu).

Exact vijftig jaar geleden vochten Israël en de Arabische buurlanden een bittere oorlog uit. In zes dagen tijd versloeg het Israëlische leger de Arabische legers en bezette het de Palestijnse gebieden, de Sinaïwoestijn en de Golanhoogte.

Op deze herdenking van de Zesdaagse Oorlog provoceert Israël: het geeft groen licht voor de bouw van 1.500 nieuwe woningen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens Peace Now wordt woensdag de bouw van nog eens 1.000 woningen bekendgemaakt.

‘Geen plan-B’

De aankondiging is geen verrassing. Toen Trump in januari werd beëdigd als president, kondigde Israël meteen de bouw van zesduizend nieuwe woningen in zijn nederzettingen aan. Israël gaf daarbij voor de eerste keer in 25 jaar groen licht voor de bouw van een volledig nieuwe nederzetting op de Westelijke Jordaanoever.

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, veroordeelde eerder al ‘elke eenzijdige beslissing die de vrede bedreigt en de tweestatenoplossing ondermijnt’. ‘Er is geen plan-B voor Israëli’s en Palestijnen om samen te leven’, aldus Guterres.

Illegaal

Meer dan 600.000 Israëliërs wonen in meer dan 200 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. De regering maakt een onderscheid tussen nederzettingen, die gebouwd werden na goedkeuring van het parlement, en buitenposten, die zonder toestemming werden gebouwd, maar met terugwerkende kracht gelegaliseerd kunnen worden.

Volgens het internationale recht zijn alle nederzettingen op bezet Palestijns gebied illegaal. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft in december nog een einde geëist aan de bouw van nederzettingen in de Palestijnse gebieden.