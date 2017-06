Robert Kubica heeft dinsdag voor het eerst sinds zijn zware blessure in 2011 opnieuw plaatsgenomen in een Formule 1-wagen. De 32-jarige Pool reed op het circuit van Valencia een privé-test in een Renault 2012.

Kubica, die in 2008 de Canadian Grand Prix in een BMW Sauber won, raakte in 2011 zwaargewond aan de rechterarm tijdens de openingsproef van de Rally van Andorra. Na dit voorval moest de piloot een einde aan zijn F1-carrière maken. In 2013 vierde Kubica zijn comeback in het rallyrijden.