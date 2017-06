Amal Clooney bevallen van tweeling

Het is zover: George Clooney (56) en zijn vrouw Amal zijn (39) zijn de trotse ouders van een tweeling. 'Vanochtend mochten ze Ella en Alexander Clooney in hun leven verwelkomen', bevestigt een woordvoerder van Clooney aan showbizzmagazine People.

'Ella, Alexander en Amal zijn gezond, gelukkig en stellen het goed. George is betoverd en heeft enkele dagen nodig om te bekomen', voegde die er nog aan toe als grapje.

Het zijn de eerste kindjes voor de 56-jarige acteur en zijn 39-jarige echtgenote die advocate is. In februari werd de komst van de tweeling bekendgemaakt. Het koppel trouwde in september 2014 in Venetië, in aanwezigheid van hun geliefden, onder wie heel wat wereldsterren. Sindsdien was het uitkijken naar een liefdesbaby. Met Ella en Alexander zijn het er alvast twee in een klap geworden.

In 2006 vertelde George aan People dat hij nooit kinderen wilde, al hield hij de optie duidelijk wel open. ‘Ik denk dat het het meest verantwoordelijke is wat je kan doen, kinderen krijgen. Ik denk dat het de grootste verantwoordelijkheid is die je kan hebben en dat is niet iets om licht op te vatten. Ik zie mezelf nooit kinderen hebben, maar alles in mijn leven is veranderd doorheen de tijd, en de wereld verandert ook.’