De man die dinsdag een politieagent heeft aangevallen met een hamer aan de Notre Dame in Parijs, is de 40-jarige Farid I., een man van Algerijnse afkomst die aan de universiteit van Lorraine doctoreert in de communicatiewetenschappen. Dat meldt het Franse persagentschap AFP op basis van een bron bij het onderzoek. Hij beweert dat hij een 'soldaat van het kalifaat' van IS is.

Aan de beroemde Notre Dame kathedraal in hartje Parijs heeft een politieman dinsdag het vuur geopend op een man die hem had aangevallen, zo heeft de politie bevestigd. De dader had niet alleen een hamer maar ook keukenmessen bij, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, op een persconferentie.

Een agent heeft de aanvaller neergeschoten. De dader heeft 'dit is voor Syrië' geroepen. Dat heeft Collomb dinsdag gezegd. De aanvaller was 'blijkbaar alleen en had geen gezelschap', voegde hij eraan toe.

Doctoraatsstudent

Volgens de rector van de universiteit, Pierre Mutzenhardt, werkt Farid I. er sinds 2014 aan zijn doctoraat en gedroeg hij zich niet verdacht. 'Ik kende hem als iemand met een pro-westers gedachtegoed en een voorstander van de democratische waarden', verklaarde zijn promotor Arnaud Mercier dinsdagavond op de Franse televisiezender BFMTV.

De dader werd in de borstholte geraakt en even later afgevoerd naar het ziekenhuis. De autoriteiten wachten op nieuws omtrent de gezondheidstoestand van de aanvaller. De politie zal hem verhoren zodra zijn gezondheid dit toelaat. De dader heeft een agent verwond aan het hoofd. De verwondingen zouden niet ernstig zijn, aldus Franse media.

Er zijn ook berichten dat er twee explosies zouden zijn geweest en dat er een paniekgolf zou zijn geweest voor de kathedraal. Er zou in de buurt ook een geblindeerde bestelwagen zijn gezien. De autoriteiten stelden een veiligheidszone in en riepen het publiek op weg te blijven uit de omgeving. De politie liet om twintig na vijf via Twitter weten dat de situatie aan de Notre Dame onder controle was.

Locked inside #notre dame cathedral in #paris while police investigate attack outside against a policeman. All calm pic.twitter.com/Z4B8wUzPTV — Nancy Soderberg (@nancysoderberg) 6 juni 2017

Zo'n 900 bezoekers van de kathedraal moesten al die tijd binnenblijven. Ze werden gevraagd om te blijven zitten, zo meldden de krant Le Figaro en nieuwszender BFMTV. De politie zou willen uitklaren of er onder hen geen medeplichtige is van de aanvaller. Na een veiligheidscontrole mochten de mensen mondjesmaat de Notre Dame verlaten. Alle inzittenden werden gefouilleerd.

Het Franse anti-terreurbureau heeft een onderzoek geopend na het incident aan de Notre-Dame. Het is niet de eerste keer dat veiligheidstroepen het mikpunt zijn van een aanslag. Midden april is nog op de Champs Elysées een politieagent doodgeschoten.