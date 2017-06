‘Syrische rebellen misbruikten beeld Omran’

In augustus vorig jaar ging een foto van een vijfjarig jongetje dat met een hoofd vol bloed en stof in een ambulance in de Syrische stad Aleppo de wereld rond. De Syrische staatstelevisie toonde gisteren nieuwe beelden van Omran Daqneesh.

Omran Daqneesh werd het gezicht van de bloedige oorlog in Syrië nadat een foto van hem enkele maanden geleden de wereld rondging. Op de foto zat het vijfjarige jongetje verweesd voor zich uit starend in een oranje ziekenwagen na een bombardement op de Syrische stad Aleppo.

Het beeld was voor veel mensen een illustratie van de wreedheden waarmee het regime van de Syrische president Bashar al-Assad probeerde de rebellen uit het bezette Aleppo te bevrijden. Bij het bombardement kwam het tienjarige broertje van Omran overigens om het leven.

Enkele weken later zei de Syrische president Assad in een interview met een Zwitserse journalist dat de beelden van Omran gemanipuleerd werden. Volgens Assad beschikte hij over bewijzen dat de beelden in scène werden gezet door burgerbeweging Syrian Civil Defence - ook wel de ‘Witte Helmen’ genoemd.

In een gesprek met een journaliste van de Syrische staatstelevisie zegt de vader van het jongetje nu dat de rebellen het beeld van zijn zoon inderdaad misbruikt hebben om president Assad in diskrediet te brengen.

Omran woont nog steeds in Aleppo, dat intussen terug in handen is van het regime, en kreeg ook een andere naam om te voorkomen dat hij gekidknapt zou worden. Het is niet duidelijk in hoeverre de vader van Omran vrijuit kon spreken met de journaliste van de pro-Assad-zender.