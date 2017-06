Aanslag Londen: Derde dader is Marokkaanse Italiaan

De Marokkaanse Italiaan Youssef Zaghba (22) is geïdentificeerd als de derde dader van de terreuraanslag die zaterdagavond plaatsvond in Londen.

Het was de Italiaanse krant Corriere della Sera die de identiteit van de Marokkaanse-Italiaan Youssef Zaghba meedeelde in de zoektocht naar de derde dader. Zaghba's vader zou van Marokkaanse afkomst zijn, zijn moeder zou Italiaanse zijn. Zaghba genoot zowel de Italiaanse als Marokkaanse nationaliteit. Zijn ouders zijn naar verluidt gescheiden in Marokko, en Zaghba bleef daar bij zijn vader. Af en toe ging hij op bezoek bij zijn moeder in Bologna, Italië.

Zaghba zou vorig jaar in Rome door politie ondervraagd zijn toen hij op weg was naar Syrië via Turkije. De politie vond toen 'religieuze inhoud' op zijn telefoon in de vorm van foto's en video's. Hij werd toen opgepakt, maar werd later weer vrijgelaten.

De Britse veiligheidsdiensten hebben intussen bevestigd dat Zaghba de derde dader was.

Andere verdachten

De politie had eerder al de twee andere vermoedelijke daders geïdentificeerd. Het gaat om de 27-jarige Khuram Shazad Butt, een in Pakistan geboren Brit, en de 30-jarige Rachid Redouane, die van Libische en Marokkaanse afkomst was. Zij woonden allebei in de Oost-Londense wijk Barking.

In Pakistan werden eerder vandaag al huiszoekingen uitgevoerd bij de familie van Butt.



De aanval aan de London Bridge heeft aan zeven mensen het leven gekost, 48 anderen raakten gewond. De politie heeft de identiteit van twee van de drie vermoedelijke daders bekendgemaakt. Alle drie daders werden onmiddellijk na de aanslag doodgeschoten.