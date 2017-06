‘Annuleer bezoek Trump aan Groot-Brittannië’

De burgemeester van Londen Sadiq Khan reageert verbolgen op de kritiek van Donald Trump: ‘Hij vergist zich in zoveel dingen. Zijn bezoek zou geannuleerd moeten worden’. Trump had eerder scherp uitgehaald naar Khan voor zijn boodschap aan de inwoners van Londen. ‘Zielig excuus van de burgemeester om te zeggen dat er geen reden is om gealarmeerd te zijn’, aldus de Amerikaanse president.

‘Ik vind niet dat we de rode loper moeten uitrollen voor de president van de Verenigde Staten wanneer zijn beleid ingaat tegen alles waar we voor staan,’ zei Khan maandagavond op Channel 4 News. Khan heeft ook aan de Britse overheid gevraagd om het bezoek van Trump te annuleren. Hoewel nog niets officieel was, ging het nieuws de ronde dat Trump zo snel mogelijk naar Londen wou reizen om zijn medeleven te betuigen aan de slachtoffers van de terreuraanslagen.

Londens burgemeester Khan ziet dat echter niet zitten. ‘Wanneer je een speciale relatie hebt is het niet anders dan wanneer je een goede vriend hebt. Je staat hen bij in moeilijke tijden, maar je wijst hen ook op hun fouten als ze ongelijk hebben. Er zijn veel dingen waarover Trump ongelijk heeft,’ aldus Khan. Ook veel twittergebruikers stelden het nut van zo een bezoek in vraag, wanneer de politie al genoeg werk heeft met de aanslagen en, bijkomend, de verkiezingen donderdag.

De oorspronkelijke boodschap van Khan, die hij zondag per video verspreidde op het internet, werd volgens Khan verkeerd begrepen door Trump. Khan had immers meegedeeld dat er een verhoogde aanwezigheid van gewapende politieagenten in het straatbeeld voorzien was in de uren en dagen na de aanslag. Hij riep de inwoners op om daardoor niet gealarmeerd te zijn. Maar Trump zag het anders. ‘Minstens zeven doden en 48 gewonden, en er is “geen reden om gealarmeerd te zijn!” zegt de burgemeester van Londen’, schreef Trump op Twitter.