Advocaten stappen digitale tijdperk binnen

Voortaan kunnen advocaten documenten voor rechtszaken altijd digitaal insturen. Een nieuwe applicatie die ze zelf uit de grond hebben gestampt, heeft ook nog andere voordelen.

De cultuur van papieren documenten bij justitie leidt tot traagheid en maakt alles duurder: advocaten sturen per post dikke bundels naar elkaar en de rechtbank op of gaan ze ter plekke afgeven. Pleiters moeten uren wachten in een zittingszaal omdat er mogelijk een uitspraak valt in hun zaak. Dat is nog altijd de snelste manier om het resultaat te weten te komen. Hun postzegels en wachturen rekenen ze uiteraard door aan hun cliënten.

Een digitaal project dat vandaag wordt afgetrapt, moet die papiermolen tot stilstand brengen, of op zijn minst toch sneller doen draaien. De Orde van Vlaamse Balies, die de advocaten verenigt, lanceert samen met de Waalse collega’s een online applicatie die hen toelaat om álle gerechtelijke stukken online in te dienen: DPA-deposit.

De applicatie bekijkt zelf wat er verder kan gebeuren met die stukken. In het beste geval worden ze gewoon digitaal doorgestuurd naar de rechtbank. Dat kan alleen als die al is aangesloten op ‘e-deposit’, een applicatie die justitie zelf aan het uitrollen is. Bijna een jaar geleden is de overheid daarmee begonnen. De hoven van beroep, arbeidshoven, rechtbanken van koophandel en de vredegerechten zijn daar (deels) al mee uitgerust. Evengoed kan DPA-deposit beslissen om de conclusies van een advocaat via fax af te leveren bij een rechtbank die nog niet gebruikmaakt van het digitale platform. Als het nodig is, worden de documenten zelfs per post verstuurd.

Opvallend aan het systeem is dat het de advocaten toelaat om digitaal te communiceren met álle rechtbanken, ook de kleinere, zoals de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, het Grondwettelijk Hof of de Raad van State.