Harvard weert studenten wegens foute Facebookposts

De Amerikaanse topuniversiteit Harvard heeft een groepje van minstens tien studenten uitgesloten, voor het posten van racistische en seksistische content op Facebook.

Tien jongeren die na de zomervakantie studies zouden aanvatten aan Harvard, een van Amerika’s topuniversiteiten, moeten op zoek naar andere scholing. De universiteit heeft immers besloten hun toelating in te trekken, nadat hun deelname aan een obscene Facebookgroep was vastgesteld door studentenkrant Harvard Crimson.

In de gesloten Facebookgroep waar verschillende toekomstige studenten zich hadden verzameld, werden ‘memes’ gepost rond kindermishandeling, seksueel misbruik, racisme en de Holocaust. Op screenshots die de Harvard Crimson in handen kreeg, was onder meer een beeld te zien van een opgehangen Mexicaans kind, getiteld ‘piñata time’.