Opnieuw kritiek van Trump op Londense burgemeester

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na de terreuraanslag van Londen opnieuw fel uitgehaald naar de burgemeester van de Britse hoofdstad, Sadiq Khan. Trump sprak zich op Twitter uit over een ‘miserabel excuus’ van Khan.

De Amerikaanse president publiceerde zondag een reeks tweets naar aanleiding van de terreuraanslag in Londen en haalde onder meer uit naar de Londense burgemeester Sadiq Khan. ‘Minstens zeven doden en 48 gewonden, en er is “geen reden om gealarmeerd te zijn!” zegt de burgemeester van Londen’, schreef Trump onder meer.

Een woordvoerder van Khan reageerde echter al snel dat Trump de uitspraken van de Khan had verdraaid. De Londense burgemeester doelde immers op de verhoogde aanwezigheid van gewapende politieagenten in het straatbeeld in de uren en dagen na de aanslag en niet over de terreurdreiging toen hij de inwoners opriep om niet gealarmeerd te zijn.

‘De burgemeester heeft nu wel belangrijkere dingen te doen dan te antwoorden op de slechte geïnformeerde tweets van Trump’, klonk de reactie uit het kamp van Khan.

Maar Trump liet het niet rusten. ‘Een zielig excuus’, tweet de president vandaag, ‘van de Londense burgemeester Sadiq Khan die snel moest reageren op zijn “geen reden tot paniek” verklaring. De mainstream media werken hard om dat te verkopen.’

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

De Britse premier Theresa May prees Khan overigens wel weer voor zijn ‘uitstekend werk’. Khan zelf had zich zeer duidelijk uitgelaten over de daders van de aanslag. ‘We zullen deze lafaards nooit laten winnen, en we zullen ons nooit door het terrorisme laten tiranniseren.’