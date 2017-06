May trekt kiescampagne weer op gang na aanslag

Na de terreuraanslag van zaterdagavond in Londen hebben de Britse premier Theresa May en de leiders van de andere politieke partijen maandag hun campagne voor de vervroegde parlementsverkiezingen van komende donderdag hernomen. ‘Het leven van onze democratie moet verdergaan. De vraag naar leiderschap heeft altijd centraal gestaan in deze campagne.’

May betoogde tijdens een toespraak dat het land een leid(st)er nodig heeft die de moeilijke opdrachten het hoofd kan bieden. Een ‘sterk en stabiel leiderschap’ is meer dan ooit nodig, herhaalde ze haar campagneslogan. Die sterke leider moet het land niet enkel voorgaan in de strijd tegen terreur, maar ook in de onderhandelingen met Europa over de Brexit, zei May.

De onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU gaan over twee weken van start. Na de aanslag van zaterdagavond, waarbij zeven doden en tientallen gewonden vielen, hadden de grootste partijen hun campagne opgeschort.

Corbyn eist haar ontslag

Ook Labour-leider Jeremy Corbyn heeft zijn campagne hervat. In een interview met ITV vroeg hij meteen om het ontslag van May omdat ze als toenmalig minister van Binnenlandse Zaken te hard heeft gesnoeid in het personeelsbestand van de politiediensten. Nu Groot-Brittannië drie keer in evenveel maanden getroffen is door een terroristische aanslag, vinden wel meer Britten dat de politie niet meer opgewassen is tegen de bedreiging van hun veiligheid.

Tijdens Mays ambtstermijn op het Home Office zorgden besparingen bij de overheid ervoor dat het aantal politieagenten met 20.000 daalde, ondanks protest van de politiediensten zelf.