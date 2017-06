Murray laat geen set liggen, ook Nishikori naar kwartfinale in Parijs

Andy Murray heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Schotse nummer één van de wereld nam in ronde vier in Parijs in drie sets de maat van Rus Karen Khachanov (ATP 53), na 2 uur en 4 minuten stonden de 6-3, 6-4 en 6-4 setstanden op de tabellen. Later op de dag versloeg de Japanner Kei Nishikori (ATP 9) de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37) in vier sets, hij ontmoet Murray in de kwartfinale.

Murray lijkt zich steeds beter in zijn sas te voelen op het Parijse gravel, tegen de pas 21-jarige Khachanov speelde hij een erg solide partij. De Rus had eerder dit toernooi nog reekshoofden Tomas Berdych (ATP 14) en John Isner (ATP 22) uitgeschakeld, topreekshoofd Murray bleek echter iets te hoog gegrepen.

Khachanov kon Murray niet verrassen. Foto: Photo News

Vorig jaar bereikte Murray de finale op Roland Garros, zijn beste resultaat tot nog toe op het Parijse gravel. Hij verloor toen van Novak Djokovic (ATP 2).

Verdasco onderuit tegen Nishikori

De tegenstander van Murray bij de laatste acht wordt de als achtste geplaatste Kei Nishikori (ATP 9). Die was in vier sets te sterk voor Verdasco. Het nummer 37 van de wereld won wel overtuigend de eerste set, maar moest nadien zijn meerdere erkennen in de Japanner. Na twee uur en 34 minuten stonden de 0-6, 6-4, 6-4 en 6-0 cijfers op het bord. Het is voor Nishikori de tweede keer in zijn carrière dat hij de kwartfinale haalt op het Parijse gravel.