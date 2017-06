Wegen van Tomas Berdych en coach Goran Ivanisevic scheiden

Tomas Berdych (ATP 14) zal niet langer gecoacht worden door de Kroatische ex-tennisser Goran Ivanisevic. Dat heeft de 31-jarige Tsjech maandag bevestigd op de sociale media. De samenwerking tussen beide partijen heeft zo’n tien maanden geduurd, daarvoor coachte Ivanisevic zijn landgenoot Marin Cilic (ATP 8).

Opslagkanon Ivanisevic kroonde zich in 2001 tot eindlaureaat op Wimbledon. “Goran en ik werken niet meer samen. Het was een leuke samenwerking en we blijven vrienden”, aldus Berdych op Twitter. “Ik wens hem het beste in de toekomst en zal nu met mijn huidig team mijn doelstellingen proberen te bereiken”.

Berdych werd enkele dagen geleden nog verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros, hij verloor als dertiende reekshoofd in drie sets van de Russische revelatie Karen Khachanov (ATP 53): 7-5, 6-4, 6-4. Khachanov mag maandag in ronde vier op het Parijse gravel de baan op tegen ‘s werelds nummer één Andy Murray.