Koppel weigert toe te geven aan ontbossing en herplant regenwoud op eigen houtje

Het aantal gezonde regenwouden in India neemt sinds enkele decennia pijlsnel af. Een koppel besloot 26 jaar geleden om de ontboste, droge gronden op te kopen en nieuwe bomen te planten. Het resultaat is verbluffend.

In 1991 reisden Pamela Gale Malhotra en haar man, Anil Malhotra, naar India om het Sai Sanctuary op te richten: het enige privéreservaat in India. Tussen de jaren zeventig en de jaren negentig was het aantal bossen in het land al met meer dan 50 procent afgenomen, waardoor het koppel enkel droge, ontboste gronden kon aankopen waar nagenoeg geen wilde dieren meer in huisden.

Maar de Malhotra’s bleven niet bij de pakken zitten en besloten dan maar zelf nieuwe bomen en gewassen te planten. Dat bleek zo goed te lukken, dat ze na een tijd ook hun oog lieten vallen op verlaten koffieplantages en oude rijst- en cardemonvelden. ‘Op al die plekken was de impact van de mens onmiskenbaar verwoestend geweest’, aldus Pamela. ‘Het kostte ons jaren tijd en vooral heel veel energie om de gebieden weer tot een gezond bos om te ploegen.’

Na 26 jaar beslaat het reservaat van het koppel al uit meer dan 120 hectare en leven er 200 bedreigde diersoorten, die voorheen allemaal vertrokken waren uit het verdorde gebied. ‘De dieren keren duidelijk terug naar hun natuurlijke habitat’, klinkt het bij Pamela. ‘En dankzij de dieren blijft het regenwoud ook gezond. Ik ben nog nooit zo trots geweest op mezelf als vandaag. En wij gaan natuurlijk gewoon door, er zijn nog vele hectare bos te redden als dit systeem blijft werken.’

Foto: Great big story

Foto: Great big story

Foto: Great big story

Foto: great big story